Balıkçılardan palamut uyarısı: Yok, olmaz kanmayın

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle birlikte tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. Ancak bazı yerlerde tezgahlara çıkan kiloluk palamutlar kafa karıştırdı. Balıkçılar balığın daha bu kadar irileşmediğini belirterek buzhane palamutlar konusunda vatandaşı uyardı.

Usta balıkçılar tezgahlardaki taze palamutların henüz 1 kiloya ulaşmadığını, avlanmanın ilk günlerinde halk arasında ‘çingene palamudu' denilen balıkların 200-300 gram ile 500-600 grama kadar ancak çıktığını söyledi. Yağmurların başlamasıyla palamutların büyüyerek yağlanacağını ve 20 güne kadar 1 kiloluk palamutların tezgahlarda görülebileceğini belirten balıkçılar, bazı tezgahlarda ya da el arabalarında şimdilerde satılan dev palamutların tazeliğinden şüphe edilmesi gerektiğini anlattı.

KIŞIN TAZE DİYE SATIYORLAR…

Balık sezonunun başlayalı 1 hafta olduğunu hatırlatan balıkçılar, şu an için palamudun bol gözüktüğünü söylüyor. Taze gelen balıkları halden aldıklarını vurgulayan balıkçılar, “Balık bol olduğunda şoklanan palamutlar kışın taze diye satılıyor. Kendini bilmezler satıyor. Bilmeyen nasıl anlayacak açıp kulaklarına bakacak balığın” dedi. Balıkçı Yusuf Can vaziyeti “Bolluk başlayınca buzhanelere gider balıklar. Kışın üç beş tezgahlara koyulur satılır” diye anlattı.

TEKNELER ‘VİRA BİSMİLLAH' DEDİ, BALIKÇILAR BUNLARI TAVSİYE ETTİ:

Murat Karadağ

Bugüne kadar balık da yakaladık, parakende de sattık. Şimdi lokantamızda pişiriyoruz. Balıkları Gürpınar'daki Su Ürünleri Hali'nden alıyoruz. Balık bol olduğunda fazlası şoklanıyor ve balık yokluğunda çıkarılıp satılıyor. Bu da genelde mart ayına gelmeden oluyor. Şu an korkulacak zaman değil. Ama iki üç ay sonra palamut çıkmayınca buz balıkları çıkar.

Salih Özcan

Şimdi büyük palamut olmaz. Yavaş yavaş yağmurlarla beraber büyüyecek. Kademe kademe büyüyecek. En büyüklerine Torik deniyor. Palamut şu an yarım kiloyu geçmez. 1 kiloluk palamut bulamazsınız. 200 ile 600 gram ancak vardır. Taze balığı anlarsınız. Taze palamudun kulakları kıpkırmızı olur. Gözü ve dışı parlak olur. Pırıl pırıl bakar.

Abdurrahim Can

Buzhane belli olur. Taş gibidir. Mart itibarıyla buzhaneler piyasaya sürülür. Palamudun arkasından çinekop başlayacak. Sonra sarıkanat. Palamut temizlenmiş olarak 3 ay, temizlenmemiş

olarak 1 yıl şokta kalabilir. Daha fazla kalırsa sararır. Bugün için palamut daha ufak olduğundan az yağda tavada kızartabilirsin. Ama 10 gün sonra ızgara yaparsın.

Ayhan Giray

Tezgahlarımızda bolluk yaşanıyor. 20 gün sonra 1 kiloluk palamut başlar. Bugün taze balığı 10 liraya satıyorum. Bunu buzhaneye atıp çıkardığım zaman tanesi 15-20 liraya gelecek.

Bu balığın 3-5 liraya düşmesi lazım ki buzhaneye girsin. Geçen sene balık olmadığı için buzhaneye balık girmedi. Bir önceki sene buzlananlar satılmıştı kışın.