Balıkesir CHP’de istifa sesleri

CHP ve İYİ Parti arasında varılan işbirliğinde sonuca ulaşıldı, iki parti el sıkıştı. İttifak kapsamında CHP, krize neden olan Balıkesir’de adayını geri çekip İYİ Parti’yi destekleme kararı aldı. Ancak bu karar Balıkesir'deki CHP tabanı tarafından tepkiye neden oldu. CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’ın geri çekildiği iddiası sonrasında çok sayıda partili CHP Balıkesir İl Binası önünde toplanmaya başladı. CHP'li grup Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun anlaşması sonrasında, Balıkesir CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın adaylıktan çekildiği iddiaları Balıkesir'i karıştırdı. Akın'ın adaylıktan çekildiği iddiaları üzerine çok sayıda partili İl Başkanlığı önünde toplandı.

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CHP Gençlik Kollarına mensup bir çok üye Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederek, Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attı.

“BALIKESİR’DE VERECEK BİR SAFIMIZ YOK”

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının geri çekileceği iddiaları sonrasında partililere hitap etti. Sarı, “Görüşmelerimiz sürüyor. Bizim yönetimimizin adına bizim Balıkesir’de verecek bir safımız yok. Biz iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Bu imkan sağlanırsa çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sağlanmaz ise biz yokuz. Ayrıntılar tarafımıza ulaşmadı. Eğer böyle bir büyükşehir teslimiyet süreci olacaksa yönetim olarak, sizinde desteğinizle bu görevi burada noktalarız. Bugün, Balıkesir’de CHP’nin yöneticileri hiç bir zaman boyun eğmedi, diz çökmedi. Hepiniz müsterih olun. Ben bu yolda tek başıma da olsa yürümeye hazırım” dedi. İHA