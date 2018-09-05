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Balıkesir’de 4 dakikalık dolu yağışı cami minaresini yıktı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan ve 4 dakika süren dolu yağışında, caminin minaresi yıkılırken, araçlar ve tarlalar zarar gördü.

android-time 22:11 5 Eylül 2018
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Balıkesir’de 4 dakikalık dolu yağışı cami minaresini yıktı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan ve 4 dakika süren dolu yağışında, caminin minaresi yıkılırken, araçlar ve tarlalar zarar gördü.

Kepsut´ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ilçede maddi hasara yol açtı. Dolu yağışı nedeniyle can kaybı yaşanmazken, ilçe merkezinde bulunan Çınarlatı Camii´nin minaresi yıkıldı.

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Dolu yağışı nedeniyle ilçedeki bazı araçların camları kırıldı.

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Yağış nedeniyle ilçe merkezinde bulunan asırlık çınar ağaçlarının dalları koparken, bazı kırsal mahallelerde tarlalardaki ürünlerin zarar gördüğü öğrenildi.

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Kepsut ilçe kaymakamlığı, dolu yağışı nedeniyle oluşan zararın tespiti için çalışmalara başladı. DHA

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