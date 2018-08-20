Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta? İşte il il Kurban Bayram namazı saatleri…

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazını eda edecek birçok vatandaş bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Bayram namazı vakitlerini merak eden vatandaşlar Google üzerinde "Bayram namazı saat kaçta?" aramaları yapmaya başladı. Balıkesir'de ve diğer şehirlerimizde bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte merak edilenler...

Bayram namazıyla beraber Türkiye, Ramazan Bayramı’na giriş yapacak. Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Hem Marmara Denizi’ne hem Ege Denizi’ne kıyısı olan Balıkesir şehrimizde Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin tüm şehirlerinin bayram namazı saatlerini ve Balıkesir'in bayram namazı ayrıntılarını haberimizin devamında bulabileceksiniz. Balıkesir ilimizde ise bayram namazı Diyanet'in belirlemiş olduğu, 07:06‘de kılınacak.

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BALIKESİR’DE BAZI ÖNEMLİ CAMİLER

Saatli Camii: İlçe merkezinde, İsmet Paşa Mahallesinde yerli Rumlar tarafından kilise olarak yapılmış, 1928'den sonra camiye dönüştürülmüştür.

Hamidiye Cami, Sakarya mahallesindedir. İlçede cami olarak yapılmış tek özgün yapıttır. Sultan Abdülhamit tarafından 19. yy'ın ikinci yarısında yapılmıştır. Melez üslubun bir örneği olan cami, kareye yakın planlı ve kırmızı kesme taştandır.

Hayrettin Paşa Cami; 19. yy'ın ikinci yarısında yapılmış olan kilise daha sonra camiye çevrilmiştir.

Çınarlı Cami; İlçe merkezinde, Hamdibey Mahallesindedir.19.yy'ın ikinci yarısında Ayvalık'ta oturan Rumlarca yapılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra camiye çevrilmiştir. Moloz ve kesme taş malzemesiyle yapılan yapının planı dikdörtgendir. Ortası kubbe ve yanları tonoz ile örtülü binanın içerisinde tonozların önündeki galeriyi taşıyan kalın sütunlar bulunmaktadır. Bu sütunlar kompozit başlıklıdır.