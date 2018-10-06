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Balıkesir’de korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde iki çocuk babası Adil Levent Deniz, yolun karşısına geçmek isterken otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

android-time 00:34 6 Ekim 2018
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Balıkesir’de korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde iki çocuk babası Adil Levent Deniz, yolun karşısına geçmek isterken otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Susurluk’ta otoyoldan yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Adil Levent Deniz, otobüsün çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

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Kaza, Bursa-Balıkesir Karayolu, Susurluk İlçesi kırsal Kışla Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. 2 çocuk babası Adil Levent Deniz (44), araç trafiğinin yolun olduğu otoyolda, yolun karşısına geçmek istedi.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Bu sırada Bursa istikametine giden A.D. yönetimindeki 35 PK 626 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücüsünün ani fren ve manevra yapmasına rağmen Deniz’e çarptı. Otobüsün altında metrelerce sürüklenen Deniz, feci şekilde can verdi.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattırken, ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı Bursa-Balıkesir otoyolunda trafik akışı 3 saat sonra normale döndü.  DHA

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

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Son güncelleme: android-time 00:3506.10.2018
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