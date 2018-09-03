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Balıkesir’de otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

android-time 23:52 3 Eylül 2018
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Balıkesir’de otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Balıkesir-Havran karayolu Kobaklar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

16 ACJ 203 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya uçarak ters döndü. Kazada aynı aileden Hüseyin ve Yasemin Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, Beyzanur, Ayşesude ve Eylül Kaya ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

İHA

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