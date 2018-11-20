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Balıkesir’de trafik kazası: Otomobil ile çarpışan motosikletteki karı-koca öldü

Balıkesir´in Burhaniye ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki karı-koca hayatını kaybetti.

android-time 21:33
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Balıkesir’de trafik kazası: Otomobil ile çarpışan motosikletteki karı-koca öldü
Balıkesir´in Burhaniye ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki karı-koca hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Burhaniye-İzmir karayolu üzerindeki, Burhaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Erol Kestek yönetimindeki 34 RLD 69 plakalı otomobil ile plakasız motosiklet bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Sevgi Budak (51) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü eşi Hüseyin Budak (52) ise kaldırıldığı Burhaniye Devlet Hastanesi´nde kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Erol Kestek, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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Son güncelleme: android-time 21:3920.11.2018
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