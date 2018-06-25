Balkon konuşmasında Emine Hanım dikkati

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarının belli olmasından sonra yaptığı balkon konuşması sırasında, gazetecilerin objektifine takılan bir kare dikkat çekti. Erdoğan, vatandaşları selamlarken bir ara korkuluklara fazla yaklaşınca eşi Emine Erdoğan tarafından uyarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası parti genel merkezi önünde toplanan partililere seslenerek balkon konuşması yaptı.

Erdoğan, balkon konuşmasında, “Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz. Ak Parti’yi milletimiz ile kurduk. Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Yemin töreninin hemen ardından bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Yeni yönetim sistemimiz ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık” dedi.

EMİNE ERDOĞAN UYARDI

Balkona eşi Emine Hanım’la çıkan Erdoğan, konuşma sırasında sık sık vatandaşlara el sallayarak selam verdi.

Bir ara; oldukça alçak seviyede olduğu görülen balkon korkuluğuna fazla yaklaşan Erdoğan’ı gören eşi, sırtına dokunarak kendisini uyardı. O anlar ise objektiflere böyle yansıdı.

