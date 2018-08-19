Deneyle iki elini ve gözünü kaybetti, bilim dünyasına yeniden döndü

Antalya’da bilimsel bir deney yaparken yaşanan patlamada bileklerinden 2 elini ve sol gözünü kaybeden 18 yaşındaki Altuğ Özışık, ellerini ve gözünü kaybetmesine rağmen yeni projeler üretmeye devam ediyor. Yaptığı projeler arasında en dikkat çeken kas sensörlü protez el olurken, genç bilimcinin hayali, ileride protez şirketi kurup son teknoloji protezlerle kendisi ve dünyada ihtiyaç duyan diğer vatandaşlara yardımcı olabilmek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi’nde başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık’ın oğlu Altuğ Özışık, geçtiğimiz yıl TUBİTAK Bilim Fuarı için evlerinin balkonunda bir yıl önce uçuramadığı deneme roketi üzerinde çalışırken, yakıt kartuşlarını roketin altına yerleştirdiği sırada bir patlama meydana geldi. Özışık, bu patlamada bileğinden 2 elini ve sol gözünü kaybetti. Yapılan yoğun tedavilerinin ardından okuluna geri dönen Özışık, bilimsel çalışmalarına devam etti. Bu yıl 21’incisi düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Şenlikleri’ne liseden sınıf arkadaşı Mehmet Ali Uyar ile birlikte hazırladıkları üç boyut teknolojisindeki 6 ayaklı örümcek robotla katılan Özışık’ın çalışmalarını, şenliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ziyaret ederek inceledi, başarılar diledi.

“Gelişmiş bir protez oluşturursam, kullanmamak için bir neden görmüyorum”

2 elini de kaybettikten sonra açık kaynaklı bir protez üzerinde çalışmalar yapmaya başlayan Özışık, kasa duyarlı sensör ile komut algılayan bir protez geliştirdi. Şuanda tamamen kendisine ait olacak son teknoloji bir el protezi üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Özışık, “Ben yumruk yapmayı düşündüğümde, ön koldaki yumruk yapmayı sağlayan kaslar çalışıyor, bu kaslar çalıştığı zaman proteze bilgi gönderiyor ve o da yumruk yapıyor.

Artık çok alıştığım için protezlere ihtiyaç duymadan işimi görebiliyorum. Ben bunları daha çok, proje anlamında geliştiriyorum. Şimdilik kendim kullanmayı düşünmüyorum ama geliştirdikten sonra yeteri kadar bir protez oluşturabilirsem kullanmamak için bir neden görmüyorum” dedi.

“İleride protez şirketi kuracağım”

Piyasada gördüğü protezlerdeki eksiklikleri tamamlamak için de çalışmalar içerisinde olduğunu belirten Özışık, hayalinin ise bir protez şirketi kurup, kendi gibi ellerinden sorun yaşayan bir çok vatandaşa yardımcı olmak istediğini söyledi. Özışık, “İleride protez şirketi kurup gerek dünyadaki insanlara gerekse de kendime yardımcı olabilecek yolda ilerlemek istiyorum. Kişiye özel üretimler yapılabilecek bir şirket kurmak istiyorum” diye konuştu.

İHA