Balkondan çarşafla inerken düşüp ölen kadın, toprağa verildi

Yalova´da 4´üncü kattaki evlerinin balkonundan çarşafla inmeye çalışırken düşerek ölen Didem Kiriş (42), son yolculuğuna uğurlandı. Kiriş´in tabutunun üzerine konan pembe patik dikkat çekti.

Olay, 4 Kasım akşamı Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Didem Kiriş, 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan bir alt katın balkonuna inmek için çarşaf sarkıttı. Bu sırada durumu fark eden komşular, polise haber verdi. Ailesi tarafından, madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle dışarıya çıkmaması için odasına kilitlendiği iddia edilen Kiriş, inerken düştü. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Didem Kiriş´in yaşamını yitirdiği saptandı.

Bursa Adli Tıp Kurumu´na götürülen Didem Kiriş’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından, ailesi tarafından alınarak Yalova´ya getirildi.

Didem Kiriş için Merkez Camii´nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. Kiriş´in ailesinin ve iş arkadaşlarının taziyeleri kabul ettiği cenazeye, 24 Haziran seçimlerinde CHP´nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce de katıldı. Kiriş´in tabutundaki pembe patik ise dikkat çekti. Kiriş´in cenazesi Yalova Şehir Mezarlığı´na götürülerek, toprağa verldi.

Didim Kiriş´in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)