Ballı Bilyoner

İstanbullu talihli, 2 yılda 3 büyük ikramiye kazandı. Bilyoner.com’un farklı çekilişlerinde aynı kişi bir Mercedes, bir BMW otomobil ve iPhone 7 kazandı. “Hiç böyle şans olur mu?” sorusuna site “Çekilişler herkese açık” karşılığını verdi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Milli Piyango Genel Müdürlüğü ile imzalanan sözleşmelerle kurulan Türkiye'nin ilk elektronik şans oyunları platformu olan Bilyoner.com'da “Böyle şans olur mu” dedirten ikramiye dağıtımı yaşandı.

Şans oyunu sitesi Bilyoner.com'un her yıl düzenlediği ve iki ay boyunca site üzerinden oyun oynayan kişilerin dahil edildiği kampanyanın çekilişine İstanbul'da yaşayan Kamer D.A. adlı vatandaş da katıldı.

SONUÇ ŞAİBEYE YOL AÇTI

Kamer D.A. ilk olarak 2017 yılında 2017 Model Mercedes Benz E180 Avantgarde otomobil kazandı. Bu yılki çekiliş ise 3 Nisan 2018'de sonuçlandı ve aynı isim bu kez de 2018 Model BMW 218i Coupe LCI otomobil kazanan isim oldu. Kamer D.A. 2017 yılında bir de iPhone 7 Plus 32 GB telefon kazanmıştı.

Bazı Bilyoner.com kullanıcıları çekilişte aynı ismin ödül kazanmasının şaibe yarattığını iddia ederken, Bilyoner.com ise “Çekilişlerin kampanya başlangıcından hediyelerin teslim edilmesine kadar Milli Piyango İdaresi'nin denetimi ve kontrolünde yapıldığını belirtmek isteriz” açıklamasını yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

KUPON SAYISINA GÖRE

“Bilyoner.com'un çekilişli kampanyalarında üyelerimiz, oynadıkları kupon sayısına göre çekiliş hakkı kazanmaktadırlar. Şans faktörünün yanı sıra çok sayıda çekiliş hakkına sahip üyelerimizin daha fazla kazanma şansı bulunmaktadır.

Ayrıca kampanya kapsamında gerçekleştirilen çekilişlerin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilisi ve Noter huzurunda üyelerimizce açık olarak izlenebildiğini belirtmek isteriz. Her çekiliş öncesi kampanya sayfasında çekilişin yapılacağı tarih, saat ve mekan belirtilmektedir. Dilerseniz herhangi bir çekilişimizi yerinde takip edebilirsiniz.”

İKİ ARACIN FİYATI YAKLAŞIK 500 BİN LİRA

İstanbul'da yaşayan Kamer D.A. adlı vatandaşın talihi, Bilyoner com'un çekiliş sonuçlarını duyurduğu ilanlarda böyle yer aldı. Kazanılan Mercedes marka otomobilin bugünkü fiyatı 358 bin 200 lira, BMW marka otomobilin fiyatı ise 177 bin ile 200 bin lira arasında değişiyor.