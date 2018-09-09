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Bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü

İstanbul'da TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere adeta ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi.

android-time 15:32 9 Eylül 2018
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İstanbul'da TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere adeta ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Müstecep Şahin yönetimindeki 34 JNN 65 plakalı otomobil Hadımköy istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan sürücüyü çıkartmak için uzun süre uğraştı. Yapılan çalışmaların neticesinde araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Müstecep Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından sürücünün cansız bedeni, en yakın hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM otoyolunun iki tarafında da oluşan yoğunluk kaza yapan aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

Son güncelleme: android-time 15:3809.09.2018
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