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Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

Bahçelievler’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yoldan çıkarak bariyerlere saplandı. Araç içerisinde sıkışan yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

android-time 03:58 15 Mart 2018
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Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı
Bahçelievler’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yoldan çıkarak bariyerlere saplandı. Araç içerisinde sıkışan yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Kaza, saat 01:00 sıralarında E5 Karayolu Avcılar istikameti Bahçelievler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sercan Gültepe yönetimindeki 34 PJ 4402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere saplandı.

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Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Sercan Gültepe kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, Doğukan Avcı yaralandı.

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Araç içerisinde sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplanan otomobil içerisinde bulunan Doğukan Avcı, araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan Avcı'yı çıkarmak için çalışma başlattı.

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Sağlık görevlileri tarafından serum bağlanan Avcı, sıkıştığı yerden yaklaşık 30 dakika sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Avcı, olay yerine gelen ambulans ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, Doğukan Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak tek yönlü sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

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