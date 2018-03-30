Bartın MEB Müdürüne protesto

“Başı açık kız görünce sinirleniyorum, Atatürkçüler terörist yetiştiriyor” diyen ve Atatürk’ün adını 18 Mart Şehitleri Anma genelgesinden çıkaran, Bartın Milli Eğitim İl Müdürü Yaşar Demir’e bürokratik destek geldi. 500’ü aşkın Bartınlı vatandaş ise, Demir’i protesto mitingi düzenledi.

Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali Özdemir ve Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Özcan ve Kızılay İl Müdürü, Yaşar Demir'i makamında ziyaret ederek destek verdi. Çevre Müdürü Özcan ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesabından “Dik dur, eğilme, dürüstlüğüne inanan seninle” ifadesiyle paylaştı.

PROTESTO MİTİNGİ

500 civarında Bartınlı vatandaş ise, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle “Türkiye laiktir laik kalacak, Ata'ya uzanan eller kırılır, Müdür istifa” diye sloganlar atıp Demir'i protesto etti. Protesto gösterisi mitinge dönüştü.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya ise, bürokratların destek ziyaretlerini eleştirerek, “Bu kişilerin niyeti ve amacı aslında bellidir. MEB Müdürü Yaşar Demir'in Atatürk düşmanlığına ortak oldular. Bunu da utanmadan kamuoyuna duyuruyorlar'' dedi.