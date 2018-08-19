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Bartın’da minibüs şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

android-time 18:07 19 Ağustos 2018
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Kapısuyu mevkisinde yaklaşık 200 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve arama kurtarma ekipleri gönderildi. Yaralılara ilk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldı. FOTO:AA

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve arama kurtarma ekipleri gönderildi. Yaralılara ilk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldı. FOTO:AA

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine arama kurtarma, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 18 kişi de yaralandı.

Arama kurtarma, itfaiye ve jandarma ekiplerince bulundukları yerden halat yardımıyla çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülüyor.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Kazanın meydana geldiği bölgenin dik yamaç olması kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

AA

 

FOTO:AA

FOTO:AA

 

FOTO:AA

FOTO:AA

 

FOTO:İHA

FOTO:İHA

 

FOTO:AA

FOTO:AA

Son güncelleme: android-time 19:0119.08.2018
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