Bahçeşehir sapığı yakalandı!

İstanbul Bahçeşehir'de yolda yürüyen bir kadını arkadan sarılarak taciz eden şüpheli polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay 25 Haziran Günü Bahçeşehir’de yaşandı.

B.Y. isimli genç kadın yolda yürüyordu. Bu esnada arkasından gelen sapık B.Y.’yi arkadan sarılarak taciz etti. Ne olduğunu anlamayan genç kadın tacizcinin elinden kurtulamaya çalıştı. Kadını ağaçlık alana çekmeye çalışan sapık başarısız olunca kaçmaya başladı.

Bir süre saklanan tacizci ardından olayı görüntüleyen güvenlik kamerasına yöneldi. Güvenlik kamerasını kırmaya çalışan şüpheli başarısız olunca olay yerinden uzaklaştı. Genç kadının şikâyeti üzerine polis ekipleri tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, tacizcinin kimliğini belirledi. Sürdürülen yoğun takipler sonucu şüpheli Muray Ş. saklandığı adreste dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.