Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bahçeşehir sapığı yakalandı!

İstanbul Bahçeşehir'de yolda yürüyen bir kadını arkadan sarılarak taciz eden şüpheli polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

Tugay SADAY
android-time 12:46 2 Temmuz 2018
Haberler Gündem
İstanbul Bahçeşehir'de yolda yürüyen bir kadını arkadan sarılarak taciz eden şüpheli polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay 25 Haziran Günü Bahçeşehir’de yaşandı.

B.Y. isimli genç kadın yolda yürüyordu. Bu esnada arkasından gelen sapık B.Y.’yi arkadan sarılarak taciz etti. Ne olduğunu anlamayan genç kadın tacizcinin elinden kurtulamaya çalıştı. Kadını ağaçlık alana çekmeye çalışan sapık başarısız olunca kaçmaya başladı.

Bir süre saklanan tacizci ardından olayı görüntüleyen güvenlik kamerasına yöneldi.  Güvenlik kamerasını kırmaya çalışan şüpheli başarısız olunca olay yerinden uzaklaştı. Genç kadının şikâyeti üzerine polis ekipleri tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, tacizcinin kimliğini belirledi. Sürdürülen yoğun takipler sonucu şüpheli Muray Ş. saklandığı adreste dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son güncelleme: android-time 14:3702.07.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar