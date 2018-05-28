Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Başakşehir’de bavullar içinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

İstanbul Başakşehir'de iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayetin yöntemi uzun süre Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Münevver Karabulut'un öldürülmesini hatırlattı. Karabulut vahşice katledilmiş cesedi buvulda bulunmuştu.

android-time 05:01 28 Mayıs 2018
Haberler Gündem
İstanbul Başakşehir'de iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayetin yöntemi uzun süre Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Münevver Karabulut'un öldürülmesini hatırlattı. Karabulut vahşice katledilmiş cesedi buvulda bulunmuştu.

Güvercintepe Mahallesi’nde erik toplamak için Hasanpaşa Deresi civarına gelen çocuklar yol kenarında iki valiz gördü. Çocuklar durumu hemen ailelerine haber verdi. Valizlerden kan damladığını gören mahalle sakinleri ise şüphelenerek durumu polise ihbar etti.

ist2-dha

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede parçalara ayrılmış halde iki valize konulmuş ceset parçaları buldu. Çevrede şerit çekerek, güvenlik önlemi alan polis ekipleri çevrede delil araması yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk incelemelerinde cesedin 30-35’li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

ist3-dha

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. DHA

Son güncelleme: android-time 09:4928.05.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar