Başbakan Binali Yıldırım’dan Fırat’ın batısı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta askerlerle iftar yaptı. Yıldırım terörle mücadeleye değinerek, "Terör artık can çekişiyor. İnşallah bu topraklarda hiçbir terör örgütü olmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Fırat'ın batısında artık ülkemizi rahatsız edecek bir terör unsuru kalmadı. Ama doğuda yapılanma devam ediyor. Şunu herkesin bilmesini istiyorum; milletimizin güvenliği konu olunca, toprak bütünlüğü söz konusu olunca, Fırat'ın doğusu, batısı hiç fark etmez. Terör neredeyse gider yerinde yok ederiz. Bu kadar açık söylüyorum" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’ndaki askerlerimizle biraraya gelerek iftar yaptı.

Başbakan Yıldırım, “Şahlanan Türkiye’nin ayağına terör zincirleri vurulmak istendi. Sınırlarımız ötesinde bir şer kuşağı oluşturularak Türkiye köşeye sıkıştırılmak istendi. Hatırlayın, İran sınırından başlayarak Akdeniz’e kadar yeni bir şer kuşağı oluşturma gayreti hem de dost müttefik bildiğimiz bir takım ülkelerin desteği ile yapılmaya çalışıldı. Ama hesabı yanlış yaptılar. Onların hesap edemediği, Türk milletinin istiklaline ve bağımsızlığına olan düşkünlüğü. Karşımızdakinin kim olduğunun önemi yok. Ülkemize milletimize karşı herhangi bir tehdit olduğunda 7’den 70’e bu ülkenin evlatları alçaklara gereken karşılığı vermeye hazır. İşte kahraman Mehmetlerimiz bunu söylüyor. Türkiye yenilmez, vatan bölünmez. Sizler, Türk milleti olduğu sürece bize hiçbir iç-dış düşman bir şey yapamaz” ifadelerini kullandı.

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“TERÖR ARTIK CAN ÇEKİŞİYOR”

Terörle mücadeleye değinen Başkan Yıldırım, “35 yıldır bu mücadeleyi veriyoruz. Ne yazık ki enerjimizin bir kısmını bu yolda harcadık. Yollar, tüneller yaptık, patlattılar. İş makinalarını yaktılar. Ama inatla, onlar yıktı biz yaptık. Sonunda biz kazandık. Ülkemizin her karış toprağına millet hakim. Terör artık can çekişiyor. İnşallah bu topraklarda hiçbir terör örgütü olmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Fırat’ın batısında artık ülkemizi rahatsız edecek bir terör unsuru kalmadı. Ama doğuda yapılanma devam ediyor. şunu herkesin bilmesini istiyorum; milletimizin güvenliği konu olunca, toprak bütünlüğü söz konusu olunca, Fırat’ın doğusu-batısı hiç fark etmez. Terör neredeyse, gider yerinde yok ederiz. Bu kadar açık söylüyorum. Tüm milleti sizin arkanızda ve duacınızdır. Bu mücadelenin kilit taşı sizsiniz. Sizler, güçlü, moral olarak iyi olduğunuz sürece, millet güçlü morallidir. Mehmetçiklerimiz, sizler sevdiklerinizin ve ailelerinizin bize emanetisiniz. Bu vatan da sizlere emanettir” diye konuştu. DHA