Başbakan, CHP’nin sitesinden haber sildirdi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Başbakan Yıldırım’a özel sözleşmeyle imar kıyağı” başlıklı açıklamasının yer aldığı 22 internet sitesinin ilgili linkine erişim engeli getirildiğini açıkladı. Aralarında CHP’nin resmi internet sitesinin de yer aldığı 22 haber sitesinde yayınlanan habere erişilemiyor. Yarkadaş, “Sansür gazete sayfalarından partimizin sitesine uzandı. Bu, dünya çapında bir rezalettir. Gerçeğe tahammülsüz oldukları bir kez daha görülmüştür” dedi.

KARAR JET HIZIYLA ALINDI

Sansür tartışması farklı bir boyuta taşındı. CHP'li Barış Yarkadaş'ın Başbakan Binali Yıldırım'la ilgili yaptığı açıklamanın yer aldığı internet sitelerindeki haberler İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı bir kararla erişime engellendi. BTK'nın uygulamaya soktuğu karar sonrası, haberin yer aldığı 22 sitedeki sayfalara ulaşılamıyor.

“ANAYASAL SUÇ İŞLİYORLAR”

Karara tepki gösteren Yarkadaş, “Bu kararı alan hakim ile kararı aldırtan Başbakan Yıldırım, aslında TBMM Genel Kurulu'na girmiş ve milletvekili konuşma yaparken mikrofonunu kapatmıştır. Yaptıkları anayasal suçtur. Bunun başka bir anlamı yoktur” dedi.

İTİRAZ ETTİLER

Avukatları Turan Aydoğan ile Mustafa Kemal Çiçek’in kararın ellerine ulaşmasının ardından hakimliğe giderek hemen itiraz ettiğini açıklayan Yarkadaş, “Sadece chp.org.tr değil, toplamda 22 sitedeki habere erişim engeli getirildi. Böylece halkın Başbakan Binali Yıldırım'ın Fikirtepe'deki arsası için özel sözleşme yaptırdığı internet kayıtlarından silindi” diye konuştu.

“TALİMATLA KARAR ALDIRDILAR”

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı erişim engeli kararının hukuksuz olduğunu belirten Yarkadaş, “Hakim, önüne konulan listeye bakmadan ve haberin içeriğini bile okumadan karar vermiş. Listede CHP'nin resmi internet sitesinin olduğundan haberi bile yok belli ki… Yıldırım'ın avukatları ne istese onu yapmış” diye tepki gösterdi.

“HABERDE İFTİRA VE HAKARET YOK; BELGE VAR”

Sansüre uğrayan açıklamasında Başbakana hakaret ya da iftira unsurunun olmadığını belirten Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Yıldırım ailesine yapılan kentsel dönüşüm kıyağının belgesi ve fotoğraflarıyla ortaya koydum. Ve o bölgenin halkının nasıl mağdur edildiğini anlattım. Açıklamamda, bir yanda özel sözleşme ile imar kıyağı yapılan Yıldırım, diğer yanda ise yerinden yurdundan edilen Fikirtepe halkının durumu vardı. Yıldırım bu gerçek görünmesin diye hakime talimat vererek haberi sitelerden sildirdi. Gerçeklerin duyulmasından korkanlar, sansüre doymuyorlar.”