Başbakan Yıldırım balkon konuşmasıyla veda etti

Başbakan Binali Yıldırım seçim sonrası AKP Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı. Yıldırım, görevini gönül rahatlığı içinde bitirdiğini ve bundan sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.

24 Haziran seçimleriyle görevini tamamlayan Başbakan Binali Yıldırım, son konuşmasını AKP Genel Merkezi’nde balkonda yaptı. “Bugün bayram günüdür. Aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz” diyen Yıldırım, “Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin cumhurbaşkanıdır. Zaman kucaklaşma zamanıdır. Demokratik bir ortamda seçimi tamamladık. Bu zafer sizin, aziz milletimizindir. Türkiye’yi dize getirmek isteyenler dize gelmiştir. Türkiye kazandı. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Seçim bizim için yenme, yenilme anlamına gelmez. Herkes emin olmalıdır ki Türkiye daha sağlam temellere oturmuş bir şekilde devam edecektir” dedi.

“İKİNCİ BAYRAM OLMUŞTUR”

Seçimlerin tamamlandığını ve artık ileriye bakma zamanı olduğunu dile getiren Yıldırım, “Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğandır. Vakit Türkiye’yi şaha kaldırma, kalkınma, istikrar ve güvenle 2023, 2073 vizyonunu yakalama vaktidir. Bu seçim Ramazan Bayramı’ndan sonra ikinci bayram olmuştur. Herkese kutlu olsun” dedi.

“ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Bu seçimi tüm dünya kendine örnek almalıdır” diyen Yıldırım, “Çünkü büyük bir katılımla demokrasi içinde bu seçim gerçekleştirilmiştir. Milletimiz Recep Tayyip Erdoğan’la ‘durmak yok, yola devam’ demiştir. Milletimizin bu sevinç gününde seçim zaferini olgunlukla karşılamasından oldukça memnunuz. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yıldır olduğu gibi halkın huzuru, refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi milletin adamının etrafında kenetlenme zamanıdır” dedi.

“ARTIK KOL KOLA GİRME VAKTİ”

Cumhurbaşkanlığı sisteminin artık yürürlüğe girdiğini ifade eden Yıldırım, “24 Haziran zaferi Türkiye’nin geleceğe attığı sarsılmaz adımın habercisidir. Seçimin gayriresmi sonucu açıklanmıştır. Şimdi artık kol kola girerek birlikte yürüme vaktidir. Ötekileştirme yok, bütün Türkiye’yi kucaklayan cumhurbaşkanlığı sistemi bu seçimle birlikte sandıkta onaylanmıştır. Artık Cumhurbaşkanlığı sistemi yürürlüğe girmiştir. Buradan bütün adaylara ve siyasi partilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇOK RAHATIM”

“Hiç endişeniz olmasın yarınımız, bugünümüzden daha güzel olacak” diyen Yıldırım, “Türkiye, yeni sistemiyle geleceğe yelken açacak. Daha güçlü bir Meclis için, daha güçlü bir Türkiye için hazır mısın Türkiye?. Bugünlere cumhurbaşkanımızla birlikte geldik, bugün bu görevi bırakacağım için çok rahatım, bundan sonra da ülkem için her türlü sorumluluğu alarak, liderimizle birlikte çalışmaya devam edeceğim” dedi.