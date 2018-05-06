Başbakan Yıldırım: İş kazalarının yüzde 80-85’i insan hatasından kaynaklanıyor

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Kongresi'ne katıldı. Türkiye'de yalnızca bu yılın ilk dört ayında 575 işçinin yaşamını yitirdiği iş kazalarıyla ilgili olarak, Başbakan Yıldırım iş kazalarının yüzde 80-85'inin insan hatasından kaynaklandığını belirterek, "İş sağlığı, iş güvenliği konusundaki düzenlemelere bakarsak, gerek uluslararası gerek ulusal düzeyde hep trajik büyük iş kazalarından sonra olmuştur. Mesela denizcilikte Titanic kazası bir milattır. Titanic'ten sonra sonra gemi inşaatındaki bütün ezberler bozulmuş, yeni baştan denizde can ve mal emniyeti için kurallar geliştirilmiştir" ifadelerinde bulundu.

Burada konuşan Başbakan Yıldırım, “İş sağlığı ve iş güvenliği çok önemli. Esasında iş hayatının tarihsel gelişimine baktığımızda iş kazalarının yüzde 80-85 insan hatasından, insan unsurundan kaynaklandığını görürüz. İnsan hatasını önleyecek bir makine hala bulunabilmiş değil. O yüzden yatırımı insana yapmamız gerekiyor. Farkındalık için iş güvenliğinin önemini anlatmak için, iş sağlığının önemini vurgulamak için insana yatırım gerekiyor. İş sağlığı, iş güvenliği konusundaki düzenlemelere bakarsak, gerek uluslararası gerek ulusal düzeyde hep trajik büyük iş kazalarından sonra olmuştur. Mesela denizcilikte Titanic kazası bir milattır. Titanic’ten sonra sonra gemi inşaatındaki bütün ezberler bozulmuş, yeni baştan denizde can ve mal emniyeti için kurallar geliştirilmiştir” ifadesini kullandı.

“SÜREKLİ PEŞLERİNDEN KOŞACAKSIN”

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayatının büyük bir bölümünü ağır sanayide, gemi inşa sektöründe geçirmiş biri olarak, yaşayarak tecrübe ettiğim iş kazası ve iş sağlığıyla ilgili önemli anılarım var. Biz tersanede gemi yaparken çalışanlara baret giydirmek için alnımızın derisi çatlardı. ‘Bana bir şey olmaz’. Kardeşim sana bir şey olmaz deme canın bu kadar ucuz değil, çoculuğun çocuğun var. Geleceğin var. Eldiven takmaz, baret giymez, güvertede çalışır kemer takmaz. Sürekli peşlerinden koşacaksın. Her an başında duracaksın.”

“İPİN UCUNU DA KAÇIRIYORUZ”

“Bu kazalar olduktan sonra tepki olarak düzenlemeler yapıyoruz. İpin ucunu da kaçırıyoruz” diyen Başbakan Yıldırım, “Halbuki bunu kazalar sonrasında değil uzun tecrübelerin birikimi olarak yapmakta fayda var. Tepkiyle yapılan düzenlemeler bazen iş hayatında içinden çıkılmaz sorunlara da sebep oluyor. Hem iş emniyetini, iş sağlığı tedbirlerini alacağız; hem de küresel rekabette geride kalmayacağız. Prensip budur. Bunu başarmak için daha fazla eğitim, daha fazla tedbir, daha fazla farkındalık… Buna ihtiyacımız var. Kuralları koymak meseleyi çözmüyor. Önemli olan koyduğunuz kuralların uygulanabilir olması” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yalnızca bu yılın ilk dört ayında 575 işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi.

DHA