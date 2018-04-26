Başbakan Yıldırım’dan Gül yorumu

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya dönüşünde soruları yanıtladı. Yıldırım, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili 'Görüldüğü kadarıyla akamete uğradı. Bir mühendislik projesiydi, patladı, elde kaldı. İnsanlar biriktirdikleri itibarı korumalıdır. Çatı aday çok bilinmeyenli bir denklem' dedi. Yıldırım, olaylı derbi sonrası sporda şiddete ağır cezalar getirileceğini de açıkladı.

SPORDA ŞİDDETE EN AĞIR CEZA

Yıldırım, ‘Ha terör ha sporda şiddet. Buraya da bazı yasal düzenlemeler getireceğiz, şiddeti en ağır şekilde cezalandırmayı öngörüyoruz. Yani insanlar niye gider maça kardeşim? Başkasının kafasını, gözünü yarmak için mi. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil, burada masum bir iş yok, zaten araştırmalar yapılıyor, bunun biraz planlı bir iş olduğu şüphesi de gözardı edilmiyor’ dedi.