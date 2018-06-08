Başbakan Yıldırım’dan OHAL ve af açıklaması!

Katıldığı özel bir televizyon programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL'le ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi. "OHAL’in kaldırılması küresel yatırımcılar açısından önemli bir rahatlamayı getirecek" diyen Yıldırım, ancak OHAL'in kaldırılmasının seçimden sonraya bırakılacağını belirtti. Yıldırım, MHP lideri Bahçeli'nin her fırsatta dile getirdiği 'genel af' konusundaysa net ifadeler kullanarak "Gündemimizde yok" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, NTV ekranlarında yayınlanan ‘Seçim Özel’ programında konuştu. Genel af konusuna değinen Yıldırım, “Gündemimizde af yok. Sayın Bahçeli, bunu gündeme getirdi. Onlar ayrı siyasi parti, biz ayrı siyasi partiyiz. Buna saygı duyarız ama bizim gündemimizde yok. Bu kadar net. Seçimden sonra ne olur ne biter. Meclis kompozisyonu belli olmadan, Cumhurbaşkanlığı seçimi belli olmadan bu konuda ortaya bir formül koymak, bir fikir ortaya koymak sağlıklı bir şey olmaz” dedi.

“OHAL BİZE ÖNEMLİ BİR ESNEKLİK SAĞLIYOR”

Muhalefet partilerinin sıklıkla dile getirdiği OHAL konusunda da konuşan Yıldırım, “Evvelsi gün sayın Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir açıklaması oldu. Doğrusunu isterseniz OHAL baştan beri hep söyledik, ‘Biz kendimize olağanüstü hal ilan ettik, vatandaş için hal olağandır’ dedik. İşi-gücü, ticareti, memleketin, vatandaşımızın her şeyi normal gidiyor. OHAL bize özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ paralel devlet yapılanmasıyla mücadelede bize önemli bir esneklik sağlıyor” şeklinde konuştu.

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OHAL YENİ HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE OLACAK

OHAL'in kaldırılmasının küresel yatırımcılara önemli bir rahatlama getireceğini de itiraf eden Yıldırım, “Ümit ederim yakın zamanda OHAL meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir. Seçim olacak, ondan sonra hükümet belli olacak. Bu seçimin en önemli özelliği, seçim sandıkta belli olduğu zaman hükümet de belli oluyor. Meclis kompozisyonu da belli oluyor. Yeni sistemde güvenoyunu sandıkta millet veriyor. Tabii bu OHAL'in kaldırılması küresel yatırımcılar açısından da önemli bir rahatlamayı getirecek” dedi.