Başbakan Yıldırım’dan Suruç açıklaması

Başbakan Yıldırım, Suruç'taki saldırı ile ilgili, "Bu, vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha önemli değildir" dedi. Öte yandan yaşanan olayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Soylu, "Kurgulanmış" açıklamasını yaptı.

AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Ümraniye’de halkla iftar açtığı Alemdar Caddesi’nde yaptığı konuşmada, Suruç’tan acı bir haber aldıklarını belirterek, seçim çalışmaları yapmakta olan milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız ve yanındaki arkadaşlarına bir saldırı gerçekleştiğini kaydetti.

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BU VAHİM BİR HADİSEDİR

“Milletvekilimizin ağabeyi olayda hayatını kaybetti” diyen Başbakan Yıldırım, “Diğer ağabeyleri yaralandı. Orada yaralanan başka insanlar da var. Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir” diye konuştu.

Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa dileyen Binali Yıldırım şunları kaydetti:

“Ümit ederim ki bu olay adi bir vakadır, arkasında herhangi bir siyasi sebep yoktur. Eğer öyle ise tabii ki sonuçları çok daha farklı olur. Ben bu vesileyle seçime sayılı günler kalarak bu mübarek günde bütün vatandaşlarımızın sükunet içinde birbirlerine tahammül içinde mübarek günleri ihya etmeleri ve seçime ülkemizin vakarına yaraşır bir şekilde girmelerini özellikle istirham ediyorum. Güzel günleri, coşkulu günleri, acılı günlere dönüştürmeye hakkımız yok.”

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU “KURGULANMIŞ” DEDİ



Suruç’ta yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu ziyareti yapmadan önce kurgulanmış, esas itibarıyla bu saldırıda hazırlanmış bir durum söz konusu. Bu hadise aydınlığa kavuştuğu andan itibaren, bunun içinde kim varsa, gereği yerine getirilecektir. Siyaseti ürküterek, korkutarak, baskı altına alarak, tahrik ederek ve buna silah karıştırarak yapmaya çalışanın yanına bırakmayız” açıklamasını yaptı.

AA