Başbakan’dan bedelli askerlik açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlikle ilgili kritik açıklamalar bulundu. Başbakan Yıldırım "Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz" dedi.

”Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak” diyen Başbakan Yıldırım bedelli askerlik ilgili yaptığı açıklamada, “Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza” dedi.

“BİZİM SORUNUMUZ TERÖR”

Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Şunu herkesin bilmesi lazım. Bizim masum insanlarla bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz derdimiz, terördür. Terör ister kendi topraklarımızda, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında olsun isterse kuzey Irak’ta olsun isterse kuzey Suriye’de olsun, nerede olursa olsun bunu yok etmek boynumuzun borcudur. Fırat Kalkanı’nda bunu yaptık, Afrin’de gidip oradaki Kürt kardeşlerimizi, Arapları bu terör belasından kurtardık, onların zulmünden kurtardık. Gerekirse başka yerlerde de aynısını yaparız.”

“Yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz” dedi.

“SEÇİM SONRASI ELE ALACAĞIZ”

Binali Yıldırım, bedelli askerlik konusuna ilişkin ise, “Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza” diye konuştu. AA