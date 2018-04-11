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Başbakan’dan Trump yorumu: Sokak kavgasını bırakma zamanı

Başbakan Yıldırım, Trump'ın 'füze çıkışını' değerlendirdi: Benim daha iyi füzem var, yok senin daha iyi füzen var. Sokak kavgası gibi. Bedeli kim ödüyor? Sokaktaki insanlar ödüyor.Sokak kavgasını bırakma zamanıdır.

android-time 15:47 11 Nisan 2018
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Başbakan’dan Trump yorumu: Sokak kavgasını bırakma zamanı
Başbakan Yıldırım, Trump'ın 'füze çıkışını' değerlendirdi: Benim daha iyi füzem var, yok senin daha iyi füzen var. Sokak kavgası gibi. Bedeli kim ödüyor? Sokaktaki insanlar ödüyor.Sokak kavgasını bırakma zamanıdır.

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul’da “21. Avrasya Ekonomi Zirvesi”nde son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump’ın Rusya’ya yönelik savaş çığlığı gibi “Rusya, Suriye'ye fırlatılan her füzeyi düşüreceğini söylüyor. Hazır ol Rusya. Çünkü füzeler yolda yeni ve ‘akıllı'. Halkını gazlayarak öldürüp bundan zevk alan bir hayvanla müttefik olmamalısınız” sözlerini değerlendiren Başbakan “Benim daha iyi füzem var, yok senin daha iyi füzen var. Sokak kavgası gibi. Bedeli kim ödüyor? Sokaktaki insanlar ödüyor.
Sokak kavgasını bırakma zamanıdır” dedi.

 

Son güncelleme: android-time 16:1911.04.2018
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