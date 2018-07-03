Başbakanlık koltuğu

Bir devrin sonuna gelindi ve 24 Haziran'dan sonra Başbakanlık dönemi resmen bitti. Cumhuriyet tarihimizde bu koltuğa son oturan isim Başbakan Binali Yıldırım ise kendi makamını devre dışı bırakmak için meydanlarda çalışan 'ilk başbakan' olarak tarihe geçti.

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılan seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle ‘Başbakanlık’ makamı ortadan kalktı. Bundan sonra yürütmeye ait tüm yetkiler cumhurbaşkanında olacak.

Geçtiğimiz yıl 16 Nisan’da yapılan referandumdan bu yana ‘Başbakanlık makamının artık kaldırılması gerek’ diyen son Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı mitinglerle bir ilke imza atarak tarihe geçti. Yıldırım, ‘dükkanı kapattık’, ‘koltuğu kiralayacağız’ gibi esprilerle de zaman zaman bu konuyu gündeme getirdi.

Son olarak katıldığı bir toplantıda işadamlarına seslenirken, “94 yıllık parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi gerçekleştirdik ve yeni sistemin kurucu cumhurbaşkanı olarak da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçtik. Bizim koltuk elde kaldı” diyen Yıldırım’ın 23 Nisan’da çocuklara koltuğunu devrederken çekilen bu fotoğrafı ise hafızalardaki yerini aldı.

İşte Cumhuriyet tarihinde 65 Hükümette görev yapmış 27 başbakan:

İsmet İnönü, Ali Fethi Okyar, Celal Bayar, Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu, Mehmet Recep Peker, Hasan Saka, Şemsettin Günaltay, Adnan Menderes, Cemal Gürsel, Suat Hayri Ürgüplü, Süleyman Demirel, Nihat Erim, Ferit Melen, Naim Talu, Bülent Ecevit, Sadi Irmak, Bülent Ulusu, Turgut Özal, Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım.