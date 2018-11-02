Başbakanlık yok ama ihale var

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra ortadan kalkan başbakanlık makamı ihale yapmaya devam ediyor.

24 Haziran seçimler sonrasında geçilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile başbakanlık diye bir makam kalmadı. Başbakanlığa bağlı kurumlar ise yapılan düzenlemelerle farklı kurumlara dağıtıldı. Ancak Kamu İhale Kurumu başbakanlığa bağlı olmayan kurumlar adına ihale açmaya devam ediyor. Seçim öncesinde kararlaştırılan ihalelerin dışında yeni ihaleleler de başbakanlık adına açılmaya devam ediyor. Örneğin eskiden başbakanlığa bağlı olan ancak haziran seçimleri sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlanan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 14 Kasım'da yapacağı ihale için başbakanlık adına ihaleye çıkıyor.

SEÇİMDEN SONRA DA DEVAM ETTİ

Yeni sistemle birlikte başbakanlık kapanmadan önce alınan ihale kararları aynı isimle devam etti. Ancak seçimden sonra başka kurumlara bağlanmalarına rağmen ısrarla başbakanlık adı altında ihaleler açılmaya devam etti. Bunların arasında en dikkat çekenlerden biri de Cumhurbaşkanlığına bağlanan Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. Başkanlık 11 Kasım'da yapacağı “ay ve ufuk gözlem ünitesi kurulumu kapsamında ihtiyaç duyulan malzeme alımı” ihalesi için kurum adı olarak “Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı” adını kullandı.