Başdanışmandan ilginç Afrin değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik katıldığı bir TV programında "Afrin'de 50 küsur şehit verdik ama daha fazla da olabilirdi..." dedikten sonra "İki önemli kazancımız var" diyerek bunlardan birinin daha fazla şehit verilmesinin önüne geçilmesi olduğunu belirtti. Çevik ikinci olaraksa "Oradaki ihalelerde büyük pastayı Türk müteahhitler alacak" diyerek açıklamalarına devam etti.

Katıldığı bir TV programında konuşan Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı İlnur Çevik, Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatını Rusya’nın desteği sayesinde yaptığını söyledi. Çevik “Rusya hava sahasını açmasaydı bırakın El Bab’a ve Afrin’e girmeyi, insansız hava aracı bile uçuramazdık” dedi.

Çevik sözlerine, “Rusya son dönemde Cumhurbaşkanımıza kendini ispatlıyor. İyi bir performans da gösterdi. Benim kişisel notum 10 üzerinden 10 olur” diyerek devam etti.

RUSYA MÜSAADE ETMESE EL-BAB VE AFRİN’E GİRİLEMEZDİ

Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarının Rusya’nın desteği sayesinde yapıldığını söyleyen Başdanışman Çevik, “Rusya hava sahasını açmasaydı bırakın El Bab’a, Afrin’e girmeyi insansız hava aracı bile kaldıramazdık” diye konuştu.

BÖLGEDE TÜRK MÜTEAHHİTLER ÇALIŞACAK

İlnur Çevik, “Irak ve Suriye ile aramız çok iyi değil. Hatta Suriye liderinin gitmesini istedik. Buna rağmen oranın yeniden inşasında ihaleler alabilir miyiz?” sorusu üzerine “Türkiye’nin inşaat kalitesi hiç bir yerde yok ve bu ülkelerin yanı başında. Benim aile şirketim orada inşaat yaptı. Süleymaniye Havaalanını biz yaptık. Onların istediği kalitede çimento, demir, inşaat malzemesi sadece Türkiye’de var. Irak, Musul yeniden inşa edilecek. Musul’un imarını Gaziantep mi yapar Washington mu? Tabii ki Gaziantep yapar” dedi.

RUSYA, AMERİKA, SURİYE VE TÜRKİYE AYNI MASADA

Çevik, “Suriye’de çözüm olunca, rejimin bir numara olacağını kim diyor? Kaldı ki Türkiye Afrin’de yaratılan harika olay -bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük dehası var- bu uzun vadede bizi masaya koydu. Suriye’de kim var masada. Rusya var, Suriye var, Türkiye var. Amerika eğreti oturuyor. Amerika bir bacağı kırılmış sandalyede oturuyor. YPG-PYD bir bacağı kırılmış sandalyedir” diye konuştu.

Başdanışman Çevik sorulan bu soruya şöyle cevap verdi;

“Tabi. Biz zamanında Irak’ta olsaydık çok daha fazla söz sahibi olacaktık. Suriye’de biz daha güçlüyüz. Her şeyimizle oradayız. Orada iki büyük kazancımız var. Mehmetçiğimizin büyük kahramanlığı ve özverisi iki tane önemli olay yaptı. Bir bizi Suriye’ye güçlü bir şekilde sokarak, geleceğimizi kurtardılar. Allah razı olsun şehitlerimiz ve gazilerimiz. Ama bakın 56 tane şehidimiz var, şimdi arttı 2 tane daha geldi. Bu şehitlerimiz, 50 küsur şehit var, eğer biz o şehitleri vermeseydik, Afrin’e girmeseydik, PKK’nın oradaki varlığı belki ileride bize Türkiye içinde 1000 şehide mal olacaktı. Onların kendilerini feda etmeleri, belki 1000 kişiyi belki daha fazlasını kurtardı. Ben çok gururluyum.”