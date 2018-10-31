Başhekim ve eşi FETÖ’den gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve eşi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi B.A.T. ile eşi diş hekimi A.T.'yi gözaltına aldı. Evlerinde gözaltına alınan başhekim ile eşi sorgulanmak üzere Antalya'ya gönderildi. Öte yandan görevlilerin başhekimin hastanedeki odasında ve evinde arama yaptıkları öğrenildi.

ANTALYA (İHA)-