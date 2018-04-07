İlk günkü oturumda AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özgür Özel hakkında disiplin işlemi yapılmasını istedi. Bu öneri kabul edilmedi. Elitaş, “TBMM’de ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuz hadisede tamamen vebali sizin omuzlarınızda kalacaktır” dedi. Özel ise Elitaş’ın kendisini hedef gösterdiğini savunup “Başıma bir şey gelirse bunun hesabı hukuken Elitaş’tan sorulsun” dedi.

AKP'lilerin oyuyla, TBMM'de konuşma süreleri 20 dakikadan 5 dakikaya indirildi Muhalefet, “Meclis Başkanvekilliği'ne de kayyum atadınız” dedi, salonu terk etti.

Tartışmalara neden olan önerge ilk olarak geçen çarşamba gündeme geldi. Meclis, uluslararası anlaşmaları görüşmek için toplandı. AKP'liler, önerge verip uluslararası anlaşmalarda konuşma sürelerinin 20 dakikadan 5 dakika, şahıs ve maddelerdeki tüm konuşmaların 3'er dakika olmasını istedi. Meclis Başkanvekili Mithat Sancar önergeyi işleme koymadı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Önceki gün ise sıra Mithat Sancar'da olmasına rağmen kürsüye TBMM Başkanı İsmail Kahraman çıktı. AKP'lilerin bir gün önce reddedilen ‘süre kısıtlaması' önergesini oylattı. Önerge, AKP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Muhalefet bu durumu protesto etti.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Meclis Başkanvekilliği'ne kayyum atandı. Konuşmaların tamamen kaldırılması talebi gelse o önergeyi de işleme alacak mısınız?” diye sordu. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise ‘Meclis Başkanvekilliği'ne de kayyum atandı” dedi.

HER BİRİNE 5 DAKİKA

Muhalefet, kararı protesto için salonu terk etti. Ardından uluslararası anlaşmaların oylamasına geçildi. 30 anlaşma

2.5 saatte kabul edildi. Yaklaşık 5 dakikada bir anlaşma geçmiş oldu. Görüşmenin bitmesinin ardından CHP'li Özel, tek başına salona girerek söz istedi. AKP'lilerin tepkisine rağmen kürsüye çıkan Özel, “Korkunç bir sınav veriyorsunuz. Size demokrasi emanet edilemez” dedi.