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Başkan çaya davet etti, iş başvurusu için geldiler

Sosyal medya hesabından, belediye binası önünde halkı çaya davet eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, davete icabet edenlerin yoğun 'iş talebiyle' karşılaştı. "İş başvurusu için gelenler, iş istemeyin. Eskisi gibi hareket edemiyoruz, bizde İŞKUR aracılığı ile alıyoruz" diyen Altay'ın talimatıyla, çayın yanı sıra vatandaşlara İŞ-KUR formu da dağıtıldı.

Mehmet Ali KAYACI / Konya
android-time 15:19 4 Ekim 2018
Haberler Gündem
Başkan çaya davet etti, iş başvurusu için geldiler
Sosyal medya hesabından, belediye binası önünde halkı çaya davet eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, davete icabet edenlerin yoğun 'iş talebiyle' karşılaştı. "İş başvurusu için gelenler, iş istemeyin. Eskisi gibi hareket edemiyoruz, bizde İŞKUR aracılığı ile alıyoruz" diyen Altay'ın talimatıyla, çayın yanı sıra vatandaşlara İŞ-KUR formu da dağıtıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı davetle insanları belediye binası önünde çaya davet etti.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

‘Elden ele yayalım, duymayanlara duyuralım’ diyerek, Konya halkını davet eden Altay’ın çağrısına yaklaşık 150 kişi yanıt verdi. Çay partisine, AKP’li yöneticiler ve belediye çalışanları da katıldı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Altay, davet ettiği saat olan 17.30’da belediye binasından çıkarken, merdiven basamaklarında ilk sözü, “İş başvurusu için gelenler, iş istemeyin. Eskisi gibi hareket edemiyoruz, bizde İŞKUR aracılığı ile alıyoruz” oldu.
Çay ve aşure ikramının yapıldığı çay davetine katılanlara iş başvuru formu da dağıtıldı. Çay davetine gelenlerin büyük çoğunluğunun iş talebinde bulunması dikkat çekti.

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