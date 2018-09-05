‘Başkan Erdoğan tesbihleri’ yok satıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silüeti tesbihlere işlendi. Konya'da satışa çıkarılan 'Başkan Erdoğan tesbihleri'ne Konyalıların ilgili bir hayli yoğun.

Özel taşlardan yapılan ve aksesuar olarak da kullanılan tesbihlerde farklılıklar gözetiliyor.

İbadet için kullanılan tesbihler ise 11, 33 ve 99 tane ve 1 imameden oluşuyor. Boncuk tanelerinden meydana gelen halkalar, İslami alışkanlıklar arasında da yer alıyor.

Konya’da piyasaya sürülen tesbihler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın silüetini taşıyor. ‘Başkan Erdoğanlı tesbihler’ diye isimlendirilen tesbihler 99 TL'den satışa sunuldu.

Konya'da son dönemde yoğun ilgi gören ‘Başkan Erdoğan tesbihleri’nin Bursa'da üretildiği öğrenildi.