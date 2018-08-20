Kocaeli’nin Çayırova Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştı. Söz konusu iddialar CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar tarafından Meclis'e taşındı. Akar, “Belediye başkan yardımcısı aylık maaşının 10 katı taksiti nasıl ödüyor” dedi.

AKP'nin imardan sorumlu Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar’ın belediyeye ait arazi hisselerinden 15 gayrimenkul edindiği ortaya çıkmıştı. 27 gayrimenkulu olduğu ortaya çıkan Tartar'ın 6 bin 500 lira maaş almasına karşın 41 bin lira taksit ödediği belirlenmiş, görevden alınan Tartar, “Birini sattım, diğerini aldım” diye kendini savunmuştu.

Söz konusu iddialar sonrasında CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar TBMM'nin 26. döneminin sonunda konuyu meclise taşımış ve iddiaları İçişleri Bakanlığı'na sormuştu. Akar sorularına cevap alamadı. Bu sırada belediyede yeni gelişmeler yaşandı. Bir belediye başkan yardımcısı daha görevden alındı. 27. dönemde bir kez daha konu gündeme geldi.

HİSSELER TAŞINDI MI?

Haydar Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle meclise yeni bir soru önergesi sundu. Söz konusu soru önergesinde Refik Tartar'ın belediyeye aylık 41 bin lira taksit ödemesi yaptığını belirten Akar, “Belediye başkan yardımcısı aylık maaşının 10 katı taksiti nasıl ödüyor” dedi ve şu ifadeleri kullandı;

“Çayırova ilçesinde belediye tarafından 5. Bölge'de yapılan imar uygulaması ile birlikte birçok iddia ortaya atılmış, belediye hizmetleri ile değil yolsuzluk ve usulsüzlükleri ile gündeme gelmiştir. Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar Çayırova 5. Bölge deki imar uygulaması sonrası kendisi bu arsalarda hissedar olmuş mudur? Bu hisseleri daha sonra başka yerlere taşımış mıdır? Bunları hangi usullerle gerçekleştirmiştir?

METREKARESİ 700 LİRAYA ARSA

Belediye encümen kararları ile 2017 yılında kaç tapu sahibi olmuş mudur? Sahip olduğu arsaların metrekaresi, ilgili şahsın payı ve belediye payı ne kadardır? Aylık maaşı 4 bin lirayı geçmeyen, Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar bu kazanımları için ayda 41 bin TL kredi ödemesi yapmakta mıdır? Belediye Başkan Yardımcısı Refik Tartar bu ödemeleri nasıl hangi gelirleri ile gerçekleştirmektedir? Yine Çayırova Belediyesi özel kalem müdürünün yakını (halasının torunu) Akın Uyur aynı usullerle tamamı belediyeye ait olan ve Akaryakıt istasyonu izni olan arsa için başka bir arazi ile yapılan değişiklikle bu arsadan önce hissedar yapılıp sonra m2'si 700 TL'den satın almış mıdır? m2'ni 700 TL'ye aldığı bu arsanın şu andaki emlak değeri nedir?

4 AYLIK SORUŞTURMA

Yine özel kalem müdürünün eniştesi de aynı yöntemlerle arsa sahibi olmuş mudur? Sahip olduğu arazide yukarıda bahsi geçen Belediye Başkan Yardımcısı ortak mıdır? 29.03.2018 tarihinde Mecliste yapmış olduğum konuşma sonrası Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci tarafından 03.04.2017 tarihinde alelacele Başkan Yardımcısı Refik Tartar görevinden alınmıştır. Bakanlığınızca da Nisan 2018 tarihinde başlatılan soruşturma hangi aşamadadır? Yaklaşık 4 aylık geçen süresince yapılan soruşturmada hangi bulgulara erişilmiştir? Yolsuzluk ve usulsüzlüklerde adları geçen Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürüne ilişkin bir işlem yapılmış mıdır? Soruşturma sonucu kamuoyu ile neden paylaşılmamıştır? Bu konuda kamuoyu bilgilendirilecek midir?”