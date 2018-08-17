Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Başkent’te bazı yollar trafiğe kapatılacak

AKP 6. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

android-time 10:06 17 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Başkent’te bazı yollar trafiğe kapatılacak
AKP 6. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek AKP 6. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla bugün saat 23.00’ten kongre sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantlarının (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

AA

Son güncelleme: android-time 10:0917.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar