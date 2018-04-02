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Başkent’te iğrenç olay

Başkent’te 15 yaşındaki öz kızına 1 yıldır tecavüz ettiği iddia edilen baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tecavüzcü babayı darp eden vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

android-time 11:14 2 Nisan 2018
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Başkent’te iğrenç olay
Başkent’te 15 yaşındaki öz kızına 1 yıldır tecavüz ettiği iddia edilen baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tecavüzcü babayı darp eden vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Olay, Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (35) isimli şahıs, 15 yaşındaki kızı S.Ç.'ye tecavüz etmeye başladı. 1 yıldır devam eden tecavüz olayını öğrenen anne A.Ç., Etlik Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak durumu anlattı. İğrenç olayın ihbarını alan polis Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Dün “Çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Y.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vatandaşlar tecavüzcüyü darp etti

Tecavüz olayını öğrenen bir vatandaş, ormanlık alana götürdüğü Y.Ç.'yi darp ettiği ana ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, vatandaşın “Sen 1 yıldır kızına tecavüz ediyor musun?” diye sorduğu, Y.Ç.'nin de “Ediyorum” cevabını verdiği görülüyor.

(İHA)

Son güncelleme: android-time 12:3002.04.2018
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