Başkentte öğrenci servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Başkentte öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu servis şoförü ve 6 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İlkyerleşim Mahallesi 1984’üncü Sokak’taki yol ayrımında, içinde öğrencilerin bulunduğu 06 C 6030 plakalı servis minibüsü ile 35 AVE 58 plakalı otomobil çarpıştı.

Öğrenci servisi, çarpışmanın etkisiyle yan yattı. Kimliği tespit edilemeyen servis şoförü ve 6 öğrenci yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA