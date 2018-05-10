Başkent’te trafik kazası! 4 yaralı

Ankara’da iki caddenin birleşiminde karşılaşan otomobillerin çarpışması sonucu 3’ü ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ikiye ayrılan otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesinde gece yarısı meydana gelen kazada, Yozgat Bulvarı üzerinden Aşağı Eğlence istikametinde seyir halinde olan Murat G. idaresindeki, 06 DG 6022 plakalı otomobil ile Bağcı Caddesi'nden Ayvalı istikametinde ilerleyen Merve S.'nin kullandığı 06 RBF 26 plakalı otomobil iki caddenin birleşim noktasında çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 06 RBF 26 plakalı otomobil, kavşaktaki yön levhaları ve trafik ışıklarına çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle 06 DG 6022 plakalı otomobilin şoförü Murat G. yaralanırken, ön kısmı kopan 06 RBF 26 plakalı otomobilin sürücüsü Merve S. ile Taner T ve Yağmur Ö. yaralanarak araç içinde sıkıştı. Kazanın gürültüsünü duyarak gelen vatandaşların ihbarı üzerine noktaya çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıları kurtarmak için işe koyulan itfaiye erleri, zamana karşı yarış başlattı. Hummalı bir çalışma sonucu yaralı halde kurtarılan kazazedeler, sedyeyle ambulanslara taşındı. 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Şahıslar daha sonra tedavi edilmek üzere ambulanslarla Ankara Numune, Dışkapı Yıldırım Beyazıt, Hacettepe, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza hakkında incelme başlatıldı. İHA