Başkent’te trafik kazası! 4 yaralı

Ankara’da iki caddenin birleşiminde karşılaşan otomobillerin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücülerden birin kaza yerini terk ettiği olayda, taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Kaza, gece yarısı Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atapark Mahallesi Atapark Caddesi üzerinde seyreden F.Ö. idaresindeki 06 NCB 80 plakalı otomobil ile Gaziler Caddesi üzerinde seyreden 81 AN 932 plakalı otomobil, kavşak noktasında çarpıştı. Kaza nedeniyle otomobillerde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrasında panikleyen 81 AN 932 plakalı otomobilin sürücüsü, olay yerini terk etti. Kazazedeler arasında bir süre gerginlik yaşandı.

Gürültüye gelen mahalle sakinleri, durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa süre içinde noktaya çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri de kazanın tarafları arasında yaşanan arbedeyi sonlandırmaya çalıştı. Yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri, şahısları tedavileri tamamlanmak üzere ambulanslarla

çevre hastanelere götürdü.

Kaza sonrasında çıkan kavganın ardından hızını alamayan bir kişi, basın mensuplarıyla da kavga etmeye çalıştı. Olay yerini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına müdahale etmeye kalkan şahıs, polis tarafından uzaklaştırıldı. Yaşanan arbedeyle birlikte mahalle sakinleri de sokağa döküldü. Gerginliği güçlükle yatıştıran polis ekipleri, mahalleliye evlerine dönmeleri konusunda ikazlarda bulundu.

Polis ekiplerinin, kaza hakkında incelemeleri sürüyor. İHA