Başkentte uyuşturucu satıcılarına polisten darbe

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Mamak’taki okullar ve sokak aralarında satılmak üzere bir evde uyuşturucu hazırlanarak paketlendiği istihbaratını alan Mamak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yasal izinlerin alınmasının ardından Cengizhan Mahallesi’nde tespit edilen eve operasyon düzenlendi.Evde bulunan O.Ö, C.B, A.A. ve H.A’yı gözaltına alan ekipler, bu adreste yaptıkları aramalarda paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 500 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen bin 335 lira ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA