DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 DGS ek yerleştirme hakkında merak edilenler ve boş kontenjanlar

ÖSYM yaptığı açıklama ile DGS ek tercih kılavuzunu yayımladığını duyurdu. Adaylar DGS ek tercih kılavuzu ile merak ettiği boş kontenjanlara göre ek yerleştirme tercihlerini yapacak. İşte 2018 DGS ek yerleştirme tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar...

DGS ek tercih tarihleri belli oldu. Adaylar DGS ek yerleştirme tercih başvurularını 11-16 Ekim arasında yapabilecekler. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. DGS kılavuzna ve boş kontenjanlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EK TERCİH KILAVUZU

BOŞ KONTENJANLAR

ÖSYM, “2018-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 11 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak olup posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. 2018-DGS Ek Yerleştirmede, 2018-DGS Kılavuzu, 2018-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar ile yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacaktır. 2018-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ve diğer bilgiler, aşağıdaki bağlantılarda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.” açıklaması ile DGS ek tercih kılavuzunu duyurdu.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 15,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 11-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 11-17 Ekim 2018 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.