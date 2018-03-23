Başsavcıdan çocuk istismarına idam yorumu

İstanbul'da düzenlenen 'Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu'na konuşmacı olarak katılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, programın soru cevap bölümünde salondaki bir kişinin 'çocuk istismarcılarına idam' sorusunu cevapladı.

İrfan Fidan, “Benim vicdanıma soracak olursan, ben de sana katılıyorum. Senden farklı bir düşüncem yok. Bu konuda yasal düzenleme yapılırsa bize de uygulamak düşer” dedi.

KARAR TBMM’YE BAĞLI

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlularının idam edilmesini isteyen bu kişi, bu konuda bir çalışmanın olup olmadığıyla ilgili sorusu üzerine Fidan, “İdam konusu, savcı ve hakimlerin dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasal bir düzenlemeye kavuşturulacak bir konudur. Benim vicdanıma soracak olursan, ben de sana katılıyorum. Senden farklı bir düşüncem yok” şeklinde yanıt verdi.

Toplumsal Gelişim Merkezi ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER)’nin öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen ‘Biz Geleceğiz Projesi’nin tanıtımı ve bu proje kapsamında da düzenlenen ‘Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu İstanbul’da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen sempozyumda, ‘Çocuk İhmal ve İstismarında Çok Boyutlu Değerlendirme’ ve ‘Çocuk ihmal ve İstismarı ile Mücadelede Medya ve İletişimin Yönetimi’ konulu oturumlar gerçekleşti.

BAŞSAVCI FİDAN: DÜZENLEME YAPILIRSA BİZE DE UYGULAMAK DÜŞER

“Çocuk istismarcılarının idam edilmesini isteyen” bir izleyicinin, “Mevcut çalışmalarda çocuk istismarına yönelik idam konusu var mı?” şeklindeki sorusuna İrfan Fidan, “İdam konusu, savcı ve hakimlerin dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasal bir düzenlemeye kavuşturulacak bir konudur. Benim vicdanıma soracak olursan, ben de sana katılıyorum. Senden farklı bir düşüncem yok. Bu konuda yasal düzenleme yapılırsa bize de uygulamak düşer” şeklinde yanıt verdi. Fidan’ın bu sözleri salonda alkış aldı.