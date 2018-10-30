Başsavcılıktan gözaltı açıklaması!

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Emniyet Amiri Zafer Çeviköz’ün başsavcının odasında gözaltına alındığına ilişkin bazı internet sitelerinde çıkan haberler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yazılı açıklama yapıldı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli emniyet amiri Zafer Çeviköz’ün şüpheli sıfatıyla savunması alınmak üzere telefon ile davet edildiği, 18.10.2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatı üzerine kendi müdafisi eşliğinde savunmasının alındığı, akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakıldığı, söz konusu kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. DHA
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