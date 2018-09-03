Başsavcısı Fidan: “Anayasaya bağlılık her türlü sadakatin üstündedir”

İstanbul Çağlayan’daki Adalet Sarayı’nda yeni adli yıl açış töreninde konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, “Hakim ve savcılar yargısal anlamda hiçbir hiyerarşi ilişkisi içerisinde değildir ve olmamalıdır. Karar sürecinde kendilerini bağlayan asli unsur hür ve tertemiz vicdanlarıdır” dedi.

Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da törene katılan kişiler arasındaydı.

15 TEMMUZ DAVALARI BİTMEK ÜZERE

Törenin açış konuşmasını yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin şunları söyledi: “İstanbul Valiliği olarak adliye ile çok yakın ilişki ve işbirliği içerisindeyiz. Şahitliğimiz o dur ki, adaletin tahakkuku konusunda bütün adliye mensubu arkadaşlarımız, birlikte görev yaptığımız dostlarımız müthiş bir dikkat içerisindedir. Adaletin tahakkuku konusunda idarenin üzerine düşenin hangi noktada olursa olsun en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bir ülkede insanlar hak ettiği muameleyi göremediğinde şikayet etmeye başlamışsa çözülme ve bozulma başlamıştır. Dolayısıyla gözümüz gibi bakmamız gereken kurumların başında adalet mekanizması geliyor.”

HAKİM VE SAVCILARA SESLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişiminde ilişkin 41 dava açıldığını bunlardan 34'ünün tamamlandığını söyledi. Fidan, bu davalarda 789 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve çeşitli cezalar verildiğini ifade etti.

Fidan konuşmasının sonunda hakim ve savcılara şöyle seslendi:

“Millet olarak yaşadığımız acı tecrübeler ve zorlu süreçler açıkça göstermiştir ki; Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasasına ve yetki ve sorumluluğu kanunlar tarafından belirlenmiş resmi hiyerarşisine bağlılık her türlü bağlılığın ve sadakatin üstündedir. Hakim ve Cumhuriyet Savcıları yargısal anlamda hiçbir hiyerarşi ilişkisi içerisinde değildir ve olmamalıdır. Karar sürecinde kendilerini bağlayan asli unsur hür ve tertemiz vicdanlarıdır.”