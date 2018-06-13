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Batman’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Batman’da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

android-time 20:24 13 Haziran 2018
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Batman’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Batman’da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, merkez Bahçelievler Mahallesi 1607'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada, Bilal Tapkan ve Enver Kaplan hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatan polis, olay yerinde yaptığı incelemede bir pompalı tüfek ele geçirdi. İHA

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