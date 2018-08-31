Son dakika: Batman’da sıcak çatışma! İki askerimiz şehit oldu

Batman'dan bu sabah acı haber geldi. Batman'ın Kozluk ilçesindeki operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı, iki asker şehit düştü. Bölgeden gelen son dakika haberlerine göre; çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Batman Valiliğinden geldi

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik Kozluk ilçesi Kumlupınar köyü Kocabey mezrası mevkisinde operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirilirken, 2 asker yaralandı. Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerler, burada yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Batman Valliiğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla bugün saat 03.40’ta, Kozluk ilçesi Kumlupınar Köyü Kocabey mezrası bölgesinde yürütülen operasyon sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yürütülen operasyon sırasında yaralanan 2 askerin Kozluk Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir.”

DHA