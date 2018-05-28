Batmanlı kızlardan şok ifade! ‘Ona tecavüz edin, videoya çekin…’

Batman'da iki kızın tutuklanmasıyla sonuçlanan 'kızlar kavgası' olayındaki ifadeler ortaya çıktı. 'Hürriyeti tahdit' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından tutuklanan zanlılardan S.K ve Z.Y olayın nasıl gerçekleştiğini ve kavganın detaylarını ifadelerinde anlattı.

S.K ifadesinde darp olayını beraber gerçekleştirdiği Z.Y’yi de suçladı. Milliyet’te yer alan habere göre; ‘Sinir hastası olduğum için Z.Y ve İ.D beni kışkırttı, oyuna getirdi’ diyen S.K’nın ifadesi şöyle:

‘İ.D erkek arkadaşı ile sorun yaşamış. Beni aradı. Aralarını düzeltmemi istedi. Ben İ.D’nin erkek arkadaşı ile konuştum. Aralarını düzeltmeye çalıştım. Çocuk da bana ‘İ.D’nin o..pu dediği sen değil misin? Onun hakkında niye bu kadar iyi düşünüyorsun?’ dedi. Ben inanamadım. İ.D benim için ‘Ona tecavüz edin, videoya çekin. Onu rezil edin. Evlenip boşanmış, bir şey anlaşılmaz’ diye erkeklere mesaj atmış. Ben de İ.D’yi aradım, özür dilemediği gibi tavırlarına devam etti. Ben de Z.Y ve H.Ö ile birlikte konuşmak için ofisine gittim. ‘Burada erkekler var, gelin size ne yapacaklarınızı görürsünüz’ dedi. Ben de kendimi korumak için yanıma meyve bıçağı aldım. Ofise girdikten sonra ‘niye yaptın’ diye sorduk. ‘İyi yaptım’ dedi. Elindeki bardağı üstüme dökmeye çalıştı. Sonraki konuşmalardan sinirlerime hakim olamadım, bir tane tokat attım. Banyoya kendisi gitti. Üstünü çıkartmaya çalıştılar, izin vermedim. Zeynep ‘yüzünü çizelim’ dedi. Ben de çantamdaki bıçağı çıkardım, yüzüne tuttum. Çizmedim. Pişmanım.’

‘SADECE SAÇINI ÇEKTİM’

Tutuklanan diğer kız Z.Y ise ifadesinde şunları anlattı:

‘Ofise gidince konuşmak istedik. İ.D bağırdı, çağırdı. ‘Defolun gidin’ dedi. Ondan sonra videoda olan olaylar oldu. Seylan korkutup özür diletmek için bıçağı çıkardı. Kendisi kaçtı banyoya gitti, biz onu soymaya çalışmadık. Saçını çektim sadece.’