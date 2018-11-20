Bavuldaki cesedin sırrı çözüldü

Tekirdağ’da ormanlık alanda çobanlarca bavul içerisinde cesedi bulunan Mikail Erol’un alacak-verecek meselesi nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, vahşice işlenen cinayetle ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, 7 Haziran günü Caize Erol'un “Eşim Mikail Erol'a 2 Haziran'dan beri ulaşamıyorum” şeklinde başvurusu üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Mikail Erol'un (48) cep telefonu kayıtları incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucu Mikail Erol'un en son görüştüğü kişinin Rıdvan Aksu olduğunu belirledi. Rıdvan Aksu'nun yakın ilişkilerini mercek altına alan polis, arkadaşı Yasin Ö.'ye ulaştı.

CESEDİ ÇOBANLAR BULDU

Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, 16 Kasım günü Tekirdağ Kumbağ Mevkii'ndeki ormanlık alanda çobanlar tarafından bavul içerisinde ceset bulundu. Yapılan DNA incelemesinde cesedin Mikail Erol'a ait olduğu belirlendi. Kayıp olayının cinayete evrilmesiyle ekipler çalışmalarını derinleştirdi. Rıdvan Aksu'nun cep telefonu kayıtları ile Yasin Ö.'nün bilgisine başvuran polis cinayeti ortaya çıkardı.

OLAYIN BAŞLANGICI

İddialara göre, Rıdvan Aksu (19) cezaevinde olan ağabeyinin imam nikahlı eşi olan Kırgız uyruklu kadının oturma izni işlemlerini yapması için Mikail Erol'a ulaşarak iki bin lira para verdi. Parayı aldıktan sonra işlemleri tamamlamayan Mikail Erol ile Rıdvan Aksu arasında husumet başladı. Bir süre sonra Rıdvan Aksu, Mikail Erol'u öldürmek için plan yaptı. Yaptığı plan çerçevesinde Mikail Erol'u arkadaşı Necmi E.'nin (24) Eminönü'nde işhanına konuşmak için çağırdı. Davet üzerine gelen Mikail Erol, Rıdvan Aksu'nun bıçaklı saldırısına uğradı.

“EĞER SANA PLANI ANLATSAYDIM, İZİN VERMEZDİN”

Aldığı bıçak darbeleri sonucu Mikail Erol hayatını kaybederken, Necmi E. ise şok yaşadı. Rıdvan Aksu'nun olayın cinayetle sonuçlanacağından haberi olmayan Necmi E.'ye “Eğer sana planı anlatsaydım, izin vermezdin” dediği öğrenildi.

ÖNCE ÇUVALA SONRA BAVULA KOYDU

Rıdvan Aksu, işhanında bir süre bekleyen cesedi önce çuvala, ardından aldığı bavula koyduktan sonra arkadaşı Yasin Ö.'yü arayarak yanına para alarak Eminönü'ne gelmesini istedi. Eminönü'ne arkadaşı Gökhan G. ile gelen Yasin Ö.'yü, Necmi E. Rıdvan Aksu'nun yanına götürdü. Yasin Ö'den para alan Rıdvan Aksu valize koyduğu cesetle birlikte taksiye binerek Tekirdağ'a gitti. Aksu daha sonra cesedi Kumbağ Mevkii'nde ormanlık alana attı.

ADIYAMAN'DA YAKALANDI

Çobanların cesedi bulmasının ardından çalışmalarını hızlandıran polis, cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak belirlediği Rıdvan Aksu'yu takibe aldı. Telefon sinyallerini ve görüşme kayıtlarını inceleyen ekipler, Rıdvan Aksu'yu Adıyaman'da saklandığı Pınarbaşı Köyü'nde gözaltına aldı. Ekipler daha sonra Aksu'nun arkadaşları Necmi E.'yi, Yasin Ö.'yü ve Gökhan G.'yi de gözaltına aldı.

Emniyette yapılan sorgulamalarda Rıdvan Aksu'nun işlediği cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.