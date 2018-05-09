Balbay canlı yayında Erdoğan’ın tepkisini açıkladı ‘Bizi çıldırtmadınız ama şaşırttınız’

CHP Milletvekili Mustafa Balbay katıldığı bir TV programında, erken seçim ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Balbay, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin, Erdoğan'ın değimiyle 'AKP'yi çıldırtmadığını ama şaşırttığını' belirtti.

CHP’li Balbay Krt’den Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtladı. Balbay seçimlerle ilgili olarak, “Rahatlığa girmemek gerekiyor, son dakikada ne olacağı belli olmaz. MHP ve AKP şöyle düşündü ‘biz ittifakı yaptık onlar birleşemezler, ortak bir aday çıkaramazlar’ erken seçim kararının İYİ Parti’yi seçime sokmamak hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini büyük bir farkla kazanmak için yaptılar, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu bu oyunu bozdu” dedi.

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“BİZİ ÇILDIRTMADINIZ AMA ŞAŞIRTTINIZ”

Balbay Muharrem İnce’nin adaylığıyla ilgili olarak, “Muharrem İnce’yi aday göstererek Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği büyüklük karşı tarafın beklediği bir şey değildi. Nitekim Erdoğan bizi çıldırtmadınız ama şaşırttınız dedi. Zaten o şaşırtmanın ardından tamam geldi devam geldi” ifadelerini kullandı.

“BAHÇELİ ÇEKMİŞ KIMIZI”

Erken seçimin ekonomik nedenleri de var mı? sorusuna Balbay “2002 yılı Temmuz ayında Bahçeli Bursa’da çekmiş kımızı haydi gidelim seçime dedi ve erken seçime gitti. Bahçeli’nin her zaman kendi gündemi var” dedi.