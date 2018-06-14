Bayburt’ta bayram namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı: İşte 2018 il il bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayram sabahı namaz ile karşılanır. Bayrburt'ta yaşayan vatandaşlarımız da bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak merak ediyor. İşte il il bayram namazı saatleri...

Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 15 Haziran Perşembe günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da internet üzerinden bayram namazı vakitlerini araştırıyor. Bayburt’ta yaşayan vatandaşlarımız soruyor: Bayburt’ta bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte ayrıntılar…

Bayburt’ta bayram namazı saati: 05:34

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır.

Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır.

İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.